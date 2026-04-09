Il presidente del club e l’allenatore si incontreranno a Ischia dopo l’ultima giornata di campionato, prevista per il 24 maggio. L’obiettivo sarà discutere il bilancio della stagione, valutare le prossime mosse e affrontare eventuali sviluppi legati anche all’ipotesi di una chiamata in nazionale. L’appuntamento segna un momento di confronto tra le parti, senza ancora confermare decisioni ufficiali o cambi di staff.

Il presidente azzurro e l’allenatore si vedranno dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio. Sul tavolo il bilancio della stagione e le prospettive, tra Calcio Napoli e l’ipotesi Nazionale. Il futuro del Calcio Napoli passerà da Ischia. Al termine del campionato, infatti, è previsto un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte per fare il punto sulla stagione e pianificare le prossime mosse del club azzurro. Il faccia a faccia dovrebbe svolgersi subito dopo l’ultima giornata di Serie A, fissata in calendario il 24 maggio, una data simbolica perché coincide con il 74° compleanno del patron partenopeo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuro

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