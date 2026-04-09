Giornata della Costa 2026 | il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva

Il 12 aprile la regione Puglia organizza la Giornata della Costa 2026, coinvolgendo cittadini e associazioni lungo i circa 800 km di spiagge e coste. L’iniziativa prevede attività di pulizia, monitoraggio ambientale e interventi di tutela del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela delle aree costiere. La giornata si svolge in diverse località della regione, con la partecipazione di volontari e istituzioni locali.

Un’intera regione affacciata sul mare che si mobilita per prendersi cura della propria costa, trasformandola in uno spazio di partecipazione, inclusione e tutela del bene comune. Domenica 12 aprile la Puglia celebra la Giornata regionale della Costa 2026, un appuntamento che mette al centro il patrimonio costiero come leva di sviluppo sostenibile, identità collettiva e responsabilità condivisa. L’evento è stato presentato oggi, nel palazzo della Presidenza regionale, dal presidente della Regione... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso. Temi più discussi: La Puglia celebra la Giornata della Costa 2026: il 9 aprile 2026 la presentazione dell’evento; Tutela del mare e sviluppo sostenibile, la Giornata della Costa; Settimana Blu 2026 per la Giornata del mare e della cultura marinara; Massafra | Giornata Regionale della Costa - Plogging a Chiatona. MANFREDONIA COSTA Manfredonia celebra la terza Giornata della Costa per la tutela dell’ambienteL’iniziativa è un’importante occasione regionale dedicata alla salvaguardia e valorizzazione della costa pugliese ... statoquotidiano.it Giornata regionale della Costa: madrina d’eccezione Romina Power, coinvolte 27 realtàMELENDUGNO (Lecce) - Ventisette associazioni ed enti coinvolti, una testimonial d’eccezione; Romina Power che pulirà le spiagge accanto ai volontari. Il ... corrieresalentino.it #manfredonia #giornatacosta Manfredonia celebra la terza “Giornata della Costa” per la tutela dell’ambiente - facebook.com facebook