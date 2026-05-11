Apamri solidarietà e cittadinanza attiva | da Brindisi confronto con il prefetto di Taranto

Venerdì 8 maggio, presso il Palazzo del Governo di Taranto, si è tenuto un incontro tra una delegazione di Apamri e il prefetto della provincia. La discussione si è concentrata sulla solidarietà e sulla cittadinanza attiva, coinvolgendo rappresentanti brindisini dell’associazione parlamentare. La presenza di Apamri a Taranto ha evidenziato il coinvolgimento dell’associazione nelle iniziative di promozione sociale e di collaborazione con le istituzioni locali.

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