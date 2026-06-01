L’abito? È un fenomeno sociale dinamico

Una donna indossa un abito colorato, seduta su una panchina in una piazza affollata. L’outfit, composto da tessuti vivaci e accessori vari, riflette un mix di scelte personali e influenze sociali. L’abbigliamento qui non è solo un modo per coprirsi, ma un messaggio di appartenenza e identità. Ogni dettaglio racconta qualcosa sulla sua storia, cultura e momenti di vita, trasformando il vestire in un atto di comunicazione.

Scaffale «Quantum valet. I valori della moda nei secoli XIII-XIV», a cura di Elisa Tosi Brandi, edito da Viella Scaffale «Quantum valet. I valori della moda nei secoli XIII-XIV», a cura di Elisa Tosi Brandi, edito da Viella L’abbigliamento non ha mai solo un valore economico o puramente estetico, ma si carica costantemente di qualità etiche, sociali e identitarie. Basti pensare alle polemiche odierne sul velo e gli abiti delle donne islamiche; Maria Giuseppina Muzzarelli, che peraltro alla storia del velo sul capo ha dedicato un bel libro, nella prefazione al volume Quantum valet. I valori della moda nei secoli XIII-XIV, a cura di Elisa Tosi Brandi (Viella, pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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