Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa ieri, 28 aprile 2026, si è notato che l’abito di Alessandra Mussolini sembrava cambiare colore durante la diretta. Il dettaglio ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno commentato l’evento sui social. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo al fenomeno, né sono state confermate cause tecniche o di altro genere.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda ieri, 28 aprile 2026, un dettaglio apparentemente banale ha catturato l’attenzione del pubblico: l’ abito indossato da Alessandra Mussolini sembrava cambiare colore in diretta. In più momenti della trasmissione, il vestito è apparso prima rosa o fucsia, per poi trasformarsi in una tonalità arancio-albicocca, creando immediatamente curiosità e discussioni tra i telespettatori. cercando di capire se il vestito di alessandra è arancione, fucsia o rosa STO IMPAZZENDO HO BISOGNO DI UNA RISPOSTA #gfvip pic.twitter.comvhZ1uNQUwE —??????? tutta vita vai sereno (@lamazzadiilhan) April 28, 2026 Il dettaglio è diventato rapidamente virale anche perché il fenomeno era visivamente evidente: nello stesso episodio, lo stesso abito appariva in modo diverso a seconda del contesto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’abito di Alessandra Mussolini cambia colore al GF Vip: la possibile spiegazione del fenomeno in diretta

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