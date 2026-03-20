Sociale TisoAccademia IC | Istituzioni siano più sensibili a fenomeno povertà

Il rappresentante dell’Accademia IC ha affermato che le istituzioni dovrebbero essere più attente al fenomeno della povertà, evidenziando come chiedere aiuto non sia un segno di debolezza ma un atto di dignità e umanità. Secondo quanto dichiarato, la povertà non è più un problema relegato ai margini, ma una realtà presente e visibile nella società attuale.

Chiedere aiuto non è debolezza: dignità e umanità nascono dal sostegno reciproco.. “ La povertà oggi non è più in fenomeno lontano, confinato ai margini della società. Ha assunto volti nuovi: famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, lavoratori con stipendi insufficienti, anziani soli, giovani precari, genitori che devono scegliere tra pagare una bolletta o riempire il frigorifero. Eppure, nonostante la crescente difficoltà, molte persone evitano di chiedere aiuto. Anche quando sanno che esistono realtà importanti di volontariato pronte ad accoglierle senza giudizio. Perché succede questo? Perché la povertà, oltre a essere una condizione materiale, è anche una ferita emotiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sociale, Tiso(Accademia IC): “Istituzioni siano più sensibili a fenomeno povertà”

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