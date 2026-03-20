Il Municipio Roma IV ha avviato un progetto denominato “Donazione sangue in scuole” in collaborazione con l’ospedale Bambino Gesù e l’associazione Donatori sangue ospedale Pediatrico Bambino Gesù OdV. L’iniziativa coinvolge scuole del territorio e mira a promuovere la donazione di sangue tra gli studenti. La campagna si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse istituzioni scolastiche della zona.

Il Municipio IV di Roma Capitale, insieme all’associazione Donatori sangue ospedale Pediatrico Bambino Gesù OdV, ha annunciato l’avvio di una significativa collaborazione. Questa iniziativa prevede, tra la fine di marzo e la fine di maggio 2026, un ciclo di nove raccolte di sangue che si svolgeranno all’interno di vari istituti scolastici e servizi educativi presenti sul territorio. Le raccolte interesseranno istituti comprensivi, scuole dell’infanzia e un asilo nido capitolino. Si tratta di un progetto di particolare importanza, poiché è raro vedere una serie di raccolte così ravvicinate e ben organizzate all’interno dello stesso municipio. Un Passo Avanti per la Cultura della Donazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Municipio Roma IV: al via iniziativa “Donazione sangue in scuole” con ospedale Bambino Gesu’

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