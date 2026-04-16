Sanità – Intesa su integrazione tra il IV Municipio e la Asl RM2-IV

Oggi è stato firmato un protocollo d’intesa tra il IV Municipio e la Asl RM2 IV Distretto per l’integrazione sociosanitaria. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e il servizio sanitario pubblico, con l’obiettivo di migliorare l’offerta assistenziale nella zona. La firma si inserisce in un percorso di coordinamento volto a ottimizzare le risorse e le attività tra i due enti.

Firmato oggi il protocollo d’intesa sull’integrazione sociosanitaria tra il IV Municipio e la Asl RM2 IV Distretto. Lo rende noto il Municipio IV in un comunicato. Un documento che ratifica e migliora il lavoro integrato di coordinazione e collaborazione tra i professionisti della Asl e del Municipio favorendo la presa in carico del paziente con un approccio multidisciplinare e dinamico rendendolo più efficace. Un documento che rafforza i rapporti tra Asl rm2 e il IV Municipio a seguito dell’apertura di ben 5 case della Comunità e 1 ospedale di Comunità. “In questi 4 anni di consiliatura abbiamo lavorato costantemente per raggiungere quelli...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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