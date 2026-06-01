la virtus batte venezia e pareggia la serie

La Virtus batte Venezia 98-79 in gara-2 di semifinale e pareggia la serie. La partita si è giocata all’Arena, replicando quella di sabato sera. La squadra di Nenad Jakovljevic ha preso subito il comando e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, senza troppi problemi. Venezia ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento della partita. Con questa vittoria, la serie è pari a una partita ciascuna.

Bologna, 1 giugno 2026 - La Virtus risponde a Venezia e fa sua gara-2 di semifinale. All’Arena per la ripetizione della sfida di sabato sera, non c’è storia, con la formazione di Nenad Jakovljevic che prende subito in mano il confronto e chiude senza troppa fatica 98-79. Cinque giocatori in doppia cifra, un Edwards che segna con grande continuità e un dominio sotto i tabelloni, ma anche nelle percentuali al tiro, confermano la netta vittoria di una Olidata, che unica pecca, perde quasi subito Luca a Vildoza, in campo per appena 6’22”. A Guidare la squadra ci ha pensato il solito eccellente Daniel Hackett, anima e cuore bianconero, ma oltre ad Hackett è piaciuta l’energia che a turno tutti i giocatori scesi in campo hanno messo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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