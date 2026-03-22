Nel ritorno al Forum dopo il trasloco temporaneo all’Allianz Cloud e con anche una festa per i novant’anni della società l’Olimpia Milano batte nettamente la Dinamo Sassari per 99-87 e cancella così la sconfitta di una settimana fa contro la Virtus Bologna. Gli ospiti iniziano meglio la partita con un primo quarto da 22-27, con Milano che nel secondo parziale reagisce spinta da un Nico Mannion in stato di grazia (12 punti e 11 assist per lui) e ribalta l’inerzia per il 55-43 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa l’Olimpia preme ulteriormente sull’acceleratore e sfonda i venti punti di vantaggio, con Sassari che non riesce a... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano batte Sassari in Serie A. Blitz esterni di Brescia e Venezia, Virtus Bologna ko a Reggio Emilia

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