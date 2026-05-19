Nella serata di playoff di Serie A 2025-2026, l’Aquila Trento ha conquistato una vittoria importante a Bologna contro la Virtus, pareggiando così la serie. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso alla squadra ospite di riportarsi in parità, dopo aver perso la gara di apertura. Nel frattempo, la Reyer Venezia ha ottenuto un’altra vittoria contro Tortona, consolidando la propria posizione nei confronti della serie. La fase dei playoff continua con partite che definiscono le prossime sfide.

Si è da poco conclusa la serata dedicata ai Playoff di Serie A 2025-2026. A Bologna, una grande Aquila Trento ha impattato la serie sull’1-1 vincendo gara-2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara-3 e gara-4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalinga la Reyer Venezia che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. VIRTUS BOLOGNA-AQUILA TRENTO 84-87 Colpo esterno per l’Aquila Trento che reagisce alla sconfitta in gara-1 e vince a Bologna contro la Virtus per 84-87. Il match parte subito in equilibrio, Trento prima raggiunge i felsinei e poi sorpassa con Jogela. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Aquila Trento vince a Bologna e pareggia la serie. La Reyer Venezia batte ancora Tortona

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