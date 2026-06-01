La Veleziana torna a ottobre con 9 giorni di eventi e ospiti speciali

Notizia in breve

La Veleziana Sailing Week si svolgerà dal 10 al 19 ottobre, con nove giorni di eventi e ospiti. La manifestazione, promossa dalla Compagnia della Vela in collaborazione con Generali, è stata presentata al Salone Nautico. La seconda edizione coinvolgerà tutti i circoli velici e prevede diverse attività durante il periodo.