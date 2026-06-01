La Veleziana torna a ottobre con 9 giorni di eventi e ospiti speciali
La Veleziana Sailing Week si svolgerà dal 10 al 19 ottobre, con nove giorni di eventi e ospiti. La manifestazione, promossa dalla Compagnia della Vela in collaborazione con Generali, è stata presentata al Salone Nautico. La seconda edizione coinvolgerà tutti i circoli velici e prevede diverse attività durante il periodo.
Nove giornate di eventi con ospiti speciali. È stata presentata nell'ambito del Salone Nautico la seconda edizione della Veleziana Sailing Week (in programma dal 10 al 19 ottobre), manifestazione promossa dalla Compagnia della Vela (Cdv) in partnership con Generali, che vedrà tutti i circoli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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