Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà la XXVI edizione del Comicon Napoli, un evento dedicato alla cultura pop che coinvolge appassionati di fumetti, videogiochi e serie tv. Tra gli ospiti previsti ci sono TonyPitony, LDA e Aka7even, che parteciperanno a incontri e sessioni di firma. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede numerosi eventi e attività per tutti i visitatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si svolgerà la XXVI edizione del Comicon Napoli, uno dei festival più importanti dedicati alla cultura pop. L’evento si terrà presso la Mostra d’Oltremare e promette un’offerta ricca di novità e ospiti d’eccezione, attirando migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia. Quest’anno, il festival si arricchisce di immensi nomi, con la partecipazione di circa 480 ospiti tra italiani e internazionali. Più di 650 eventi e 520 espositori daranno vita a quattro giorni imperdibili, dedicati a fumetti, cinema, serie TV, videogame, e molto altro ancora.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Comicon Napoli: eventi imperdibili con TonyPitony, LDA e Aka7even tra gli ospiti speciali!

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