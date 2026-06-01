La vedova dell’ex maggiordomo di Ratzinger, morto sei anni fa, denuncia di vivere con una pensione di 280 euro. Manuela Citti, 57 anni, è stata sposata con l’uomo che si è dichiarato colpevole del caso Vatileaks. La donna ha raccontato di dover affrontare le spese quotidiane con questa cifra, senza altri sostegni economici.

Manuela Citti, 57 anni, è la vedova di Paolo Gabriele. L’ex maggiordomo reo confesso del caso Vatileaks è morto sei anni fa. Lei vive con 280 euro di pensione mensile, un mutuo e due figli a carico. Ha chiesto di alzare l’emolumento fino alla soglia minima, visto che è quello del marito. Ma la sua richiesta non è stata accolta. Allora ha provato a fare causa al Fondo Pensioni della Santa Sede. Ma una sentenza di primo grado della giustizia vaticana le ha dato torto. 280 euro al mese. Il Corriere della Sera dice che a rappresentare la parte avversa come amministratore unico del Fondo pensioni è il cardinale Joseph Farrell. Che è anche giudice di Cassazione in Vaticano. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: La vedova del maggiordomo di Ratzinger: Condannata a vivere con 280 euro di pensione; La lite per la pensione dell'ex maggiordomo di Benedetto XVI. La vedova in tribunale: Vivo con 280 euro al mese.

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