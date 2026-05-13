Inps errore informatico blocca la pensione di una vedova a Perugia

Un errore informatico ha causato il blocco della pensione di una vedova a Perugia, lasciandola senza reddito per cinque mesi. La famiglia aveva segnalato il problema, ma l'Inps non ha fornito risposte. La situazione solleva domande sulla gestione dei sistemi digitali e sulla responsabilità in casi di interruzioni dei pagamenti pensionistici. La donna si trova ora a dover affrontare le difficoltà legate all'assenza delle prestazioni previdenziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui