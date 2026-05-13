Inps errore informatico blocca la pensione di una vedova a Perugia
Un errore informatico ha causato il blocco della pensione di una vedova a Perugia, lasciandola senza reddito per cinque mesi. La famiglia aveva segnalato il problema, ma l'Inps non ha fornito risposte. La situazione solleva domande sulla gestione dei sistemi digitali e sulla responsabilità in casi di interruzioni dei pagamenti pensionistici. La donna si trova ora a dover affrontare le difficoltà legate all'assenza delle prestazioni previdenziali.
? Domande chiave Come può un errore digitale bloccare i pagamenti per cinque mesi?. Chi deve rispondere del silenzio dell'Inps dopo le segnalazioni della famiglia?. Quali sono le conseguenze reali sulla gestione della salute della donna?. Perché il sistema non garantisce la stessa velocità per risolvere l'errore?.? In Breve Domanda presentata il 24 novembre 2025 e approvata il 1° dicembre 2025.. Pagamenti interrotti da gennaio 2026 per un errore informatico dell'Inps.. La figlia della donna ha inviato PEC e tentato contatti telefonici.. Mancati compensi alla badante per assenza di fondi da cinque mesi.. Una vedova invalida di Perugia resta senza il sostegno economico della pensione ai superstiti da oltre cinque mesi a causa di un errore informatico dell’Inps.🔗 Leggi su Ameve.eu
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