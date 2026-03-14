Vedova condannata a pagare 7mila euro | il marito

A Milano, una donna vedova è stata condannata a pagare 7.000 euro di spese legali dopo un procedimento giudiziario che ha modificato una presunzione di morte. Il processo ha riguardato il caso del marito scomparso, con una decisione che ha portato alla sua dichiarazione di morte e alla conseguente condanna della vedova. La vicenda si è conclusa con questa sentenza, senza ulteriori sviluppi.

Un caso giudiziario a Milano ha ribaltato una presunzione di morte e costretto una vedova a pagare le spese legali. La donna chiedeva 200mila euro per la polizza vita del marito, deceduto in un incidente nel Punjab nel dicembre 2021. I giudici hanno respinto la richiesta e condannato l’attrice della causa al pagamento di 7mila euro. Il cuore del contenzioso risiede in una discrepanza anagrafica che ha messo in dubbio l’identità della vittima. Mentre i documenti italiani indicano una nascita a luglio 1971, i certificati indiani riportano lo stesso giorno ma un mese diverso, creando un vuoto probatorio insormontabile. Per il tribunale, senza certezza assoluta sull’identità, l’uomo risulta giuridicamente vivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vedova condannata a pagare 7mila euro: il marito Articoli correlati Dice che il marito è morto in India, ma i giudici la condannano a pagare 7mila euro. Il caso a Milano: «Non ha le prove»Una donna ha chiesto alla compagnia assicurativa di liquidare la polizza vita del marito, deceduto secondo la sua ricostruzione in un incidente... Sea Watch, per i giudici il fermo fu illegittimo: Italia condannata a pagare 76mila euro. Meloni: “Senza parole”Home > Politica > Sea Watch, per i giudici il fermo fu illegittimo: Italia condannata a pagare 76mila euro. Una selezione di notizie su Vedova condannata Discussioni sull' argomento Circonvenzione di incapace a Crotone: sottratti oltre 350mila euro a una vedova, condannata una famiglia; Circonvenzione di incapace a Crotone: condannata intera famiglia per aver truffato un’anziana zia; Abusano dell’infermità mentale di un’anziana e si appropriano di 350mila euro: condannata una famiglia crotonese · LaC News24. Vienna, famiglia italiana lasciata in strada: Booking.com condannata a pagareLa piattaforma è stata considerata inadempiente per non aver fornito supporto. msn.com Circonvenzione di incapace a Crotone: sottratti oltre 350mila euro a una vedova, condannata una famiglia x.com La badante “vedova nera” si nasconde a Tenerife e gestisce una casa vacanze Una latitante condannata in Regno Unito per aver truffato un’anziana che accudiva vivrebbe attualmente a Tenerife, dove pare avrebbe iniziato una nuova vita gestendo un alloggi - facebook.com facebook