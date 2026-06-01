Una truffa chiamata “Cyber Lock” coinvolge il ricatto digitale attraverso il blocco dei dispositivi. Gli hacker infettano il computer con malware che cripta i file e richiedono un pagamento per decriptarli. La vittima può trovarsi improvvisamente impossibilitata ad accedere ai propri dati, spesso dopo aver cliccato su link sospetti o scaricato allegati infetti. Le autorità avvertono di non pagare il riscatto e di rivolgersi a specialisti per rimuovere il malware.

Roma, 1 giugno 2026 – Immagina di essere davanti al computer, magari nel bel mezzo di una sessione di lavoro o mentre ti rilassi guardando un video. Improvvisamente, lo schermo si blocca. Compare una schermata minacciosa, spesso arricchita da loghi contraffatti delle forze dell'ordine o di fantomatiche agenzie di sicurezza informatica. Il messaggio è perentorio: “Il tuo dispositivo è stato bloccato da Cyber Lock per attività illegali” oppure “I tuoi file sono criptati, paga per sbloccarli”. Questa è l'essenza della truffa Cyber Lock (o screen locker ransomware), una delle tecniche di estorsione digitale più vecchie del web, ma che continua a mietere vittime aggiornandosi costantemente nei dettagli grafici e psicologici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La truffa del “Cyber Lock”: come funziona il ricatto digitale

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