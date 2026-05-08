italia e grecia il ponte digitale del mediterraneo passa da cavi cyber e spazio

Nella sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma si è svolto il “Greece–Italy Bilateral Dialogue”, un incontro tra rappresentanti di istituzioni, agenzie, settore industriale e ricerca. L’obiettivo è stato discutere di progetti e iniziative comuni incentrate sulla connettività digitale, la sicurezza delle infrastrutture critiche e le attività nello spazio, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Italia e Grecia in questi settori.

A Roma, nella Sala degli Arazzi del Mimit, il “Greece–Italy Bilateral Dialogue” ha riunito istituzioni, agenzie, industria e ricerca attorno a tre direttrici della cooperazione tra Roma e Atene: connettività digitale, sicurezza delle infrastrutture critiche e spazio. L’iniziativa, dedicata a “Digital, Space & Cybersecurity Cooperation in a Hybrid Era”, è stata organizzata dall’ambasciata di Grecia in Italia con la collaborazione dell’International Strategic Network e della Med-Or Italian Foundation, e si è inserita nel percorso avviato con il vertice bilaterale Italia-Grecia e con gli accordi su digitalizzazione, spazio, tecnologie dell’informazione e cybersicurezza.🔗 Leggi su Formiche.net

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