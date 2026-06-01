La Tramontana soffia in piazza Birago | due giorni di libri vino e incontri
In piazza Birago si svolgono due giorni dedicati alla promozione del libro e del vino di qualità. L’evento prevede incontri, laboratori, presentazioni e degustazioni, coinvolgendo le librerie indipendenti locali. Sono previste anche attività legate alla produzione enologica, con l’obiettivo di valorizzare la cultura letteraria e le eccellenze del territorio. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e mira a incentivare il pubblico a scoprire libri e vini locali.
Due giorni dedicati alla promozione del libro, della lettura e della produzione enologica di qualità, con incontri, laboratori, presentazioni e degustazioni e con il coinvolgimento diretto delle librerie indipendenti del territorio. Venerdì 5 e sabato 6 giugno piazza Birago, a Perugia, ospiterà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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