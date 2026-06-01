La Tramontana soffia in piazza Birago | due giorni di libri vino e incontri

Notizia in breve

In piazza Birago si svolgono due giorni dedicati alla promozione del libro e del vino di qualità. L’evento prevede incontri, laboratori, presentazioni e degustazioni, coinvolgendo le librerie indipendenti locali. Sono previste anche attività legate alla produzione enologica, con l’obiettivo di valorizzare la cultura letteraria e le eccellenze del territorio. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e mira a incentivare il pubblico a scoprire libri e vini locali.