’Comune in Piazza’ Due giorni di incontri
In città si svolgono due giorni di incontri sotto il nome di ‘Comune in Piazza’. Le discussioni coinvolgono principalmente le società partecipate che operano nel settore idrico, nelle telecomunicazioni e in altri comparti. L’evento riunisce rappresentanti e membri di diverse realtà, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla gestione e alle attività delle aziende pubbliche. Le giornate prevedono incontri, confronti e approfondimenti su vari aspetti delle società coinvolte.
Protagoniste le società partecipate, nel settore idrico, nelle telecomunicazioni e in altri campi ancora. Un evento, nell’arco due giorni, che si propone di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Poggibonsi si prepara ad accogliere ’Comune in Piazza’. Venerdì 22 (dalle 10 alle 17) e sabato 23 maggio (dalle 10 alle 13) piazza Fratelli Rosselli e piazza Enrico Berlinguer si trasformeranno in un grande spazio di incontro tra istituzioni, servizi pubblici e cittadini. L’iniziativa, a cura di Anci Toscana e Comune, ha l’obiettivo di avvicinare la Pubblica Amministrazione e le partecipate alla comunità, offrendo occasioni di dialogo, informazione e partecipazione attiva.🔗 Leggi su Lanazione.it
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