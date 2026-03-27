Sabato 28 marzo, Piazza Birago a Perugia si anima con la Festa di Primavera, un evento organizzato dalla cooperativa sociale di comunità e da altre realtà del quartiere. La manifestazione coinvolge la comunità locale e prevede diverse attività che invitano i cittadini a partecipare e scoprire le iniziative in programma. La piazza si apre a nuove proposte e si trasforma in uno spazio di incontro e condivisione.

Una piazza che si anima, si apre e si racconta chiamando a raccolta la città. È questo lo spirito della Festa di Primavera, in programma sabato 28 marzo in Piazza Birago a Perugia, promossa da Coop 06124 – cooperativa sociale di comunità, insieme a diverse realtà del quartiere. L’iniziativa propone un’intera giornata di attività per tutte le età, tra cultura, educazione, sostenibilità ambientale e convivialità, trasformando Piazza Birago in uno spazio vivo e condiviso. Al centro della giornata c’è anche e soprattutto l’esperienza di Birà Food Coop, il mercato collaborativo (progetto di Coop 06124) nato proprio nel quartiere come progetto di rigenerazione urbana e sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, la Festa di Primavera in piazza Birago

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