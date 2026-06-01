Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale di uno Slam, passando dal torneo di Parigi dove mancava da cinque anni. Ha ripreso a giocare con l’allenatore Enqvist e ha iniziato una lenta risalita. La sua presenza tra i migliori si è concretizzata con questa qualificazione, segnando un ritorno importante nel circuito. La sua performance nel torneo ha confermato il suo ritorno in una fase avanzata di un grande evento.

Matteo Berrettini, il nome è quello che conta. Quarti di finale in uno Slam: ritrovati. Quarti di finale al Roland Garros: ancora più ritrovati. Fiducia: ritrovata. L’Italia non solo ha per la decima volta consecutiva almeno un italiano nei quarti di uno Slam (anzi, per la sesta volta consecutiva ne ha almeno due). Ha, anche e anzi soprattutto, di nuovo qualcuno che l’ha rilanciata definitivamente nel tennis che conta. Perché, non va dimenticato, Berrettini ha riportato il nostro Paese davvero nella mappa globale. C’erano stati tanti, troppi anni di difficoltà nel nostro tennis. Anni di imprese sfiorate, altri di imprese riuscite senza però seguito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La terza vita di Matteo Berrettini. Il nuovo inizio con Enqvist, la lenta risalita e l’exploit nel torneo dove mancava da 5 anni

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Temi più discussi: Chi affronta Matteo Berrettini ai sedicesimi del Roland Garros? Occasione ghiotta fino ai quarti senza teste di serie; Chi vince ora il Roland Garros? Una situazione del genere non si vedeva da tre anni. E il tabellone offre una grande occasione agli altri italiani; Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Berrettini e Cobolli, la carica di Roma al Roland Garros: Flavio liquida Tien, impresa di Matteo che doma Comesana in 5 ore.

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