Matteo Berrettini ha ripreso a salire nel ranking ATP, tornando nella top 100 dopo un periodo di assenza. Con un’altra vittoria, il tennista ha ottenuto un importante miglioramento della posizione. La sua presenza nella classifica si era ridotta in passato, ma ora si trova nuovamente tra i migliori cento giocatori. La sua scalata continua con risultati che consolidano il suo ritorno nel circuito di vertice.

Missione compiuta per Matteo Berrettini e, sulla carta, l’obiettivo non era affatto scontato da centrare. Nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il romano si è imposto per la prima volta in carriera contro il russo Daniil Medvedev. Un incontro dall’esito sorprendente, visto il doppio bagel inflitto dall’azzurro al moscovita. Partita dominata dall’inizio alla fine dal romano. In questo modo, è arrivata la conferma del medesimo risultato del 2025 nel Principato, ovvero il raggiungimento degli ottavi di finale. Un riscontro che consente a Matteo di rientrare in top-100 e di avere ambizioni per proseguire, eventualmente, nella scalata, oltre che garantirsi la presenza nel tabellone principale degli Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini inizia la scalata nel ranking ATP! Di nuovo in top100. E con un’altra vittoria il vero balzo…

Quante posizioni guadagna Francesco Maestrelli nel ranking ATP? Balzo prodigioso e top100 vicina!Partito dalle qualificazioni, il 23enne non si è tirato indietro contro un avversario sulla carta più quotato ed è riuscito a imporsi in una maratona...

L’Italia torna ad avere 8 azzurri in top100 nel ranking ATP! Balzo folle di Bellucci, e occhio a Pellegrino…Otto italiani figurano nella top-100 del ranking ATP virtuale, la classifica internazionale aggiornata in tempo reale in base ai risultati dei tornei...

Temi più discussi: Berrettini: Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato...; Berrettini, il momento no prosegue: out al primo turno contro la 'bestia nera' Buse; Berrettini: 'A cena con Musetti e Cobolli, ma l'alcol speriamo a fine torneo'. VIDEO; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo.

Matteo Berrettini inizia la scalata nel ranking ATP! Di nuovo in top100. E con un’altra vittoria il vero balzo…Missione compiuta per Matteo Berrettini e, sulla carta, l'obiettivo non era affatto scontato da centrare. Nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo ... oasport.it

Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell'Atp Montecarlo 2026, terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si ... lapresse.it

BERRETTINI: DISPENSA CIAMBELLE NEL PRINCIPATO! Incredibile, pazzesco, storico! Matteo Berrettini umilia il n. 7 del mondo Daniil Medvedev con un punteggio che entrerà negli annali: 6-0, 6-0! Un doppio bagel rifilato in meno di un'ora di gioco. - facebook.com facebook

Matteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano accede così agli ottavi. #ANSA ansa.it/sito/no x.com