La Ternana Women ha scelto Marino Defendi | Un nuovo contesto che mi affascina molto

La Ternana Women ha annunciato l’ingaggio di Marino Defendi come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto biennale e ha espresso entusiasmo per il nuovo ruolo, definendolo un contesto che lo affascina molto. La società ha ufficializzato la scelta senza ulteriori dettagli sui programmi futuri. Defendi sostituirà l’allenatore precedente e si occuperà della guida tecnica della squadra nelle prossime stagioni.

Marino Defendi sarà il nuovo allenatore della prima squadra della Ternana Women. Il tecnico si legherà al club rossoverde con un contratto biennale.Bergamasco, 41 anni il prossimo 19 agosto, Defendi arriva sulla panchina della Ternana Women dopo l’esperienza alla guida della Narnese calcio.Per il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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