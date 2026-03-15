Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore ha commentato a Sky il rendimento della squadra, sottolineando che ha giocato bene. Ha espresso soddisfazione per la prestazione di Boga e ha spiegato che il ruolo di Cambiaso è ben definito. L’intervento è avvenuto durante il post partita trasmesso da Dazn.

Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve. Diversi i temi toccati dall’allenatore bianconero. Le parole. Spalletti è intervenuto a Sky nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Sono d’accordo perché la squadra ha fatto veramente bene. È entrata e ha mantenuto quel livello di cattiveria e di poterla chiudere il prima possibile. C’eravamo anche riusciti però poi va bene anche così perché giocavamo contro una squadra veramente forte ». PRESTAZIONE – « Mi ha soddisfatto Boga, non l’avevo mai messo lì ed effettivamente nel periodo in cui ce l’ho con me l’ho sempre visto giocare a sinistra e invece si è mosso benissimo da attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «La squadra ha fatto molto bene. Boga mi ha soddisfatto. Cambiaso? Il suo compito è molto chiaro»

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Serie A, Udinese-Juventus 0-1: la squadra di Spalletti momentaneamente in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca test - facebook.com facebook