Figc GLI SCENARI per la NUOVA PRESIDENZA Malagò | Sfida che mi affascina compattezza dei club di A

La FIGC si prepara a scegliere il nuovo presidente e le discussioni sui possibili scenari sono in corso. Molti membri e rappresentanti dei club di Serie A sembrano favorire un candidato in particolare, mentre altri preferiscono mantenere le questioni aperte. Giovanni Malagò, coinvolto nel dibattito, ha espresso entusiasmo per la sfida, ma ha anche evidenziato la necessità di compattezza tra le società. La decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Tutti, o quasi, lo vogliono. Lui non può che sorridere, ma frena pure. Giovanni Malagò, dopo aver incassato il sostegno dei club di A – fa eccezione la sola Lazio – per la sua candidatura a presidente della Figc, lascia decantare l’entusiasmo e sottolinea i tempi tecnici di un possibile nuovo percorso ai vertici del nostro sport. "La sfida della Figc mi affascina – spiega l’ex presidente del Coni in un’intervista al podcast ‘Sette Vite’–. Non mi sono candidato: alcuni rappresentanti della Lega Serie A mi hanno chiesto un’eventuale disponibilità. Senza un passaggio formale non è corretto dare una risposta. È oggettivamente impressionante vedere 19 società su 20 convergere su un soggetto terzo, peraltro esterno alla dinamica federale diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Figc, GLI SCENARI per la NUOVA PRESIDENZA. Malagò: "Sfida che mi affascina, compattezza dei club di A» Corsa Figc, Malagò: “Non mi sono candidato, impressionante compattezza su mio nome”(Adnkronos) – "Indicato per la presidenza della Figc? Innanzitutto tengo a chiarire che io non mi sono candidato. 18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc.