La Ternana Futsal, attraverso il suo rappresentante, ha espresso entusiasmo per le numerose adesioni ricevute. Nei prossimi giorni, il team sta finalizzando il progetto di fusione con l’Orvietana, con l’obiettivo di ripartire dalla Serie D. La decisione mira a rafforzare la presenza nel calcio a cinque e a consolidare la collaborazione tra le due società. La fase conclusiva del progetto è prevista entro la settimana.

di Augusto Austeri TERNI Sarà una settimana importante. Stefano Bandecchi e il suo team stanno infatti rifinendo il progetto di fusione Orvietana-Ternana Futsal per ripartire dalla Serie D. Come prevedibile, desta grande interesse anche " La Ternana siamo noi ", associazione che ha iniziato la campagna tesseramento e sottoscrizione fondi con l’obiettivo-Eccellenza. "Ringrazio coloro che hanno subito aderito – afferma il presidente Carlo Taddei – e siamo emozionati nel vedere tante persone che vogliono un gran bene alla Ternana. Ci dà ulteriore slancio. Mantenere il contatto con la gente è fondamentale in una fase che fino a metà luglio sarà molto calda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La Ternana siamo noi’: "Emozionati dalle adesioni"

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