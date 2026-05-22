La ‘Ternana siamo noi’ | Riunire la comunità locale per ripartire dal campionato di Eccellenza

Il Comitato di iniziativa popolare ‘La Ternana siamo noi’ si è presentato ufficialmente in una sala del ‘PalaSì’ piena di persone. L’obiettivo dichiarato è quello di riunire la comunità locale e ripartire dal campionato di Eccellenza, come previsto dall’articolo 52 delle NOIF. La presentazione ha coinvolto numerosi partecipanti e rappresentanti della zona, pronti a sostenere il progetto. La riunione si è svolta in un ambiente affollato e partecipato, senza interventi o dichiarazioni ufficiali di altre figure.

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