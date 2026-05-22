La ‘Ternana siamo noi’ | Riunire la comunità locale per ripartire dal campionato di Eccellenza

Da ternitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di iniziativa popolare ‘La Ternana siamo noi’ si è presentato ufficialmente in una sala del ‘PalaSì’ piena di persone. L’obiettivo dichiarato è quello di riunire la comunità locale e ripartire dal campionato di Eccellenza, come previsto dall’articolo 52 delle NOIF. La presentazione ha coinvolto numerosi partecipanti e rappresentanti della zona, pronti a sostenere il progetto. La riunione si è svolta in un ambiente affollato e partecipato, senza interventi o dichiarazioni ufficiali di altre figure.

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Una ripartenza dal campionato di Eccellenza, come indicato dall’articolo 52 delle NOIF. Il progetto ‘La Ternana siamo noi’ ossia il Comitato di iniziativa popolare si è ufficialmente presentato nella sala del ‘PalaSì’ completamente gremita. L’associazione nasce con l’obiettivo di riunire i tifosi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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