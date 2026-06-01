La tentazione di Brandt e la telefonata segreta di Malen | la Roma prova a ricomporre la coppia dei gemelli del gol

La Roma cerca di riunire i gemelli del gol, dopo le tensioni recenti. Brandt ha mostrato tentazioni di lasciare, mentre Malen ha avuto una telefonata segreta. In passato, i due sono stati noti come “Die Zwillinge” a Dortmund, per la loro grande intesa in campo. La squadra lavora per ricostruire la collaborazione tra i due attaccanti, fondamentali per le strategie offensive. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

A Dortmund li chiamavano Die Zwillinge, i gemelli, per raccontare un’intesa naturale che andava oltre la durezza della lingua tedesca. Oggi quel legame speciale tra Julian Brandt e Donyell Malen potrebbe ricomporsi a Roma, spinto dal calciomercato e da una clamorosa mossa di spogliatoio. Il fantasista di Brema ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund e rappresenta l’opportunità più ghiotta a parametro zero per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini, che da mesi esige un rinforzo di qualità sulla trequarti. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, l’ex direttore sportivo giallorosso Frederic Massara aveva già sondato il terreno a marzo, incassando un primo importante gradimento da parte del calciatore tedesco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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