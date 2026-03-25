La sera prima, una telefonata tra il presidente del consiglio e la leader dell’opposizione ha suscitato preoccupazioni tra i membri del governo. Durante la notte, si sono diffuse voci di possibili richieste di rimozione di alcuni membri del governo al Quirinale, legate alle inchieste dei pm che coinvolgono figure politiche. La situazione si è sviluppata nel giorno successivo alla sconfitta referendaria del governo.

La notte le ha tolto il sonno ma ha portato consiglio. Il day after la débâcle referendaria, Giorgia Meloni riparte innescando uno tsunami dentro il governo ma anche nel suo partito. Via Giusi Bartolozzi da capo di gabinetto del ministero della Giustizia, punto primo. E via Andrea Delmastro - scelta dolorosissima ma necessaria - dal ruolo di sottosegretario di via Arenula. Ma per la premier, e per diverse file di colonnelli, deve uscire di scena anche Daniela Santanchè, altro anello debole della catena per via di una serie di indagini che pendono sulla sua testa. Ma c’è una variabile di cui la presidente del Consiglio non tiene conto. La resilienza dei diritti interessati a lasciare la poltrona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pm. Tentazione di chiederne la rimozione al Quirinale

Articoli correlati

Meloni vuole le dimissioni di Santanché, la ministra si barrica e dice no. Caos al governoNel giro di poche ore il governo cambia passo, accelera e prova a chiudere una fase che rischiava di trasformarsi in una lunga crisi politica...

Leggi anche: Le inchieste, i libri e la ’sua’ Firenze. Il pm Christine Von Borries a Pistoia: "Racconto la vita che conosco"

Una raccolta di contenuti su La telefonata Meloni Santanchè e i...

Temi più discussi: Meloni, Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Bartolozzi e Delmastro si dimettono. Meloni apprezza la scelta: Ora Santanchè segua la linea; Giustizia, Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Meloni 'auspica' le dimissioni del ministro Santanchè: la nota.

Meloni chiede le dimissioni della ministra SantanchèLa mossa dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia e il passo indietro del sottosegretario Delmastro e della capo di gabinetto Bartolozzi. La senatrice di Fratelli d'Italia è coinvolta in divers ... rainews.it

Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e BartolozziAndrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela Santanchè. La sconfitta al referendum sulla giustizia dà il via a un terremoto nel governo. Trema il ministero di via Arenula con ... ilmessaggero.it

È sempre Cartabianca. . Dopo Delmastro e Bartolozzi si dimette Santanchè Andrea Scanzi: "Meloni ha perso il referendum, ha preso una testata e ora deve dire ai suoi elettori di essere pulita" #ÈsempreCartabianca - facebook.com facebook

Meloni su Santanchè: “Serve la stessa sensibilità delle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi" x.com