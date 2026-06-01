La ’telenovela’ del ponte Marconi La decisone dopo due anni di studi | Verrà ricostruito interamente
Dopo due anni di analisi, è stata annunciata la ricostruzione completa del ponte Marconi. La decisione riguarda un intervento di ristrutturazione totale, che sarà avviato entro la fine dell’anno. Il Comune ha già programmato di affidare un incarico per la progettazione dell’opera, che coinvolgerà la demolizione e la ricostruzione del ponte nel suo insieme.
Dopo due anni, la "prognosi" è sciolta: il ponte Marconi sarà interessato da un " rifacimento totale " ed entro la fine dell’anno il Comune procederà ad assegnare un incarico per la progettazione. Questo significa, realisticamente, che il piano difficilmente vedrà la luce prima del 2027 e probabilmente andrà a bando solo nel 2028. "A ottobre l’amministrazione aveva parlato di interlocuzioni con Regione. Ora, acclarato che Regione non c’entra nulla, prendiamo atto che non c’è ancora nessun progetto e nessun cronoprogramma concreto – attacca l’ex sindaco Valeria Lesma, assessore a Cormano -. La realizzazione resta ovviamente subordinata al fatto che si riescano a recuperare dei fondi, altrimenti ci diranno, come sempre, che non ci sono soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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