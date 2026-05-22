La Barca sarà interamente demolita Poi verrà ricostruita fedelmente

A Forte dei Marmi, la società “La Barca srl” ha ricevuto una concessione demaniale di vent’anni, che permette di recuperare l’investimento fatto. La stessa società ha deciso di demolire completamente la struttura attuale e di ricostruirla identica a quella esistente. Questa operazione prevede la rimozione totale della barca e la successiva ricostruzione fedele, senza modifiche agli aspetti estetici o strutturali. La concessione autorizza quindi la ristrutturazione e l’attività di gestione nel rispetto delle normative vigenti.

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FORTE DEI MARMI La società “La Barca srl” ha ottenuto il rilascio di una concessione demaniale della durata di venti anni per ottenere la remunerazione del capitale investito. E’ stato infatti presentato il progetto che prevede il rifacimento del ristorante (col piano operativo infatti l’immobile è stato storicizzato vincolandone pertanto la destinazione) con la richiesta di una concessione almeno fino al 2047. La Barca fa parte del maxi investimento messo in atto da un imprenditore russo che ha rilevato anche i vicini bagni Montecristo di Levante e di Ponente e il bagno Belvedere. Il progetto prevede la completa demolizione dell’unità... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Barca sarà interamente demolita. Poi verrà ricostruita fedelmente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flamber pour exister - L'été de tous les excès Sullo stesso argomento Massacro a Tumbler Ridge: la scuola dove morirono 9 persone sarà demolita? Punti chiave Come sono avvenute le altre due morti nella residenza del colpevole? Perché il governo ha deciso di finanziare la ricostruzione... L’edicola votiva sarà ricostruita in un altro luogo grazie a un privatoI resti dell’edicola votiva rasa al suolo, lungo la provinciale 141 e, in mezzo alla distruzione, quel dipinto della Vergine con il Bambino rimasto... SFERRACAVALLO - Malika Bellomi, al timone di Magique et Terrible con equipaggio interamente femminile composto da Elisa Ziletti, Sofia Giondi, Lucia Marchi e Chiara Degli Angioli, ha aperto la RS21 Cup imponendosi nelle due tappe siciliane disputate x.com