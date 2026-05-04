A Chongqing, tra le colline e le valli della regione montuosa, si trova una città cinese costruita interamente su un ponte che attraversa il fiume Jialing. La struttura si estende per circa quattrocento metri e ospita abitazioni, negozi e spazi pubblici. La città, chiamata Linshi, si sviluppa sopra l’impalcatura del ponte, creando un insediamento unico nel suo genere. La costruzione rappresenta un esempio di adattamento alle difficoltà del territorio.

Nell’intricata geografia montuosa di Chongqing, una struttura lunga quattrocento metri emerge come un’audace sfida alle convenzioni urbane. La township di Linshi non sorge ai margini del ponte, né si appoggia timidamente alle sue estremità: vive letteralmente sulla sua superficie, trasformando un’infrastruttura di passaggio in un quartiere abitato da oltre mille persone. Il ponte attraversa le acque del fiume Jialing, sospeso tra le nebbie che salgono dalle gole fluviali e i grattacieli che definiscono lo skyline della megalopoli. Costruito negli anni Cinquanta del Novecento, la struttura aveva progressivamente perso il proprio ruolo strategico, vittima dell’incuria e del tempo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Linshi: la città cinese costruita interamente su un ponte sul fiume Jialing

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