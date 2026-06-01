La telefonata segreta che può portare Julian Brandt alla Roma

Una telefonata segreta potrebbe portare Julian Brandt alla Roma. La trattativa si concentra su uno dei giocatori più richiesti tra i parametri zero nel calcio europeo. La conversazione risale a un contesto riservato e si ritiene che abbia coinvolto direttamente i rappresentanti del club giallorosso. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la voce si diffonde tra gli addetti ai lavori come possibile sviluppo della trattativa.

La corsa a uno dei parametri zero più ambiti del calcio europeo si arricchisce di un retroscena che porta direttamente a Trigoria. Julian Brandt, fresco di addio a costo zero al Borussia Dortmund, è finito prepotentemente nel mirino della Roma, decisa a sfruttare una corsia preferenziale decisamente insolita per superare la fitta concorrenza internazionale. A muoversi in prima persona non sono stati soltanto gli uomini di mercato giallorossi, ma un alleato speciale che conosce benissimo il valore del fantasista tedesco. Donyell Malen ha infatti preso il telefono nei giorni scorsi per chiamare direttamente il suo ex compagno di squadra, sondando il terreno e aprendo una via di dialogo che potrebbe cambiare i piani della trequarti capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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