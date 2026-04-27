Sul fronte del calciomercato, si susseguono voci riguardanti il possibile trasferimento di Julian Brandt. La trattativa coinvolgerebbe diverse squadre, tra cui una italiana e il Borussia Dortmund, squadra in cui il giocatore attualmente milita. Secondo fonti online, anche un club di Milano avrebbe manifestato interesse per il centrocampista tedesco. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali da parte delle società coinvolte.

Da Roma a Dortmund, passando da Milano. Voci di calciomercato dalla Capitale: per il sito LaRoma24 anche l’Inter potrebbe essere interessata a Julian Brandt. Trequartista classe 1996 l’ex nazionale tedesco dal 2019 gioca nel Borussia Dortmund. Profilo tecnico dotato di una discreta velocità ha il contratto in Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato: Roma e Inter interessate a Julian Brandt

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