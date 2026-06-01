La tela di Aracne | da Basile a Zanca allo Steri in mostra i più importanti architetti siciliani tra 800 e 900
Nel palazzo dello Steri si apre una mostra dedicata agli architetti siciliani tra Ottocento e Novecento. Esposte opere che collegano arte, architettura e natura, creando un filo conduttore tra segni, forme e visioni. La rassegna mette in luce progetti e disegni di figure significative di quel periodo, evidenziando il rapporto tra immaginazione e realizzazione. L’esposizione si focalizza su un dialogo tra elementi naturali e costruiti, riflettendo un intreccio tra natura e artificio.
Un intreccio di segni, forme e visioni attraversa arte, architettura e natura, dando vita a un dialogo continuo tra immaginazione e progetto, tra natura e artificio. È una trama sottile e affascinante che percorre oltre mezzo secolo di storia, tra Ottocento e Novecento, quando il linguaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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La tela di Aracne, un laboratorio di pittura e scritturaOVODDA. La tela di Aracne si estende anche a Ovodda, paese che fa parte dell’Unione comuni Barbagia, che finanzia il progetto ideato e gestito dall’Associazione culturale Malik. Prosegue così negli. lanuovasardegna.it