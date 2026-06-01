La tela di Aracne | da Basile a Zanca allo Steri in mostra i più importanti architetti siciliani tra 800 e 900

Notizia in breve

Nel palazzo dello Steri si apre una mostra dedicata agli architetti siciliani tra Ottocento e Novecento. Esposte opere che collegano arte, architettura e natura, creando un filo conduttore tra segni, forme e visioni. La rassegna mette in luce progetti e disegni di figure significative di quel periodo, evidenziando il rapporto tra immaginazione e realizzazione. L’esposizione si focalizza su un dialogo tra elementi naturali e costruiti, riflettendo un intreccio tra natura e artificio.