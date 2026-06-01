La tela di Aracne | allo Steri una mostra sui più importanti protagonisti dell’architettura siciliana tra 800 e 900
Al Palazzo dello Steri si apre una mostra dedicata ai protagonisti dell’architettura siciliana tra Ottocento e Novecento. L’esposizione presenta opere e progetti che illustrano l’evoluzione dello stile e delle tecniche costruttive dell’isola durante questo periodo. Tra i temi trattati ci sono l’influenza della natura sull’architettura e l’uso di segni e forme per rappresentare visioni innovative. L’esposizione si concentra su un dialogo tra arte, architettura e ambiente naturale.
Un intreccio di segni, forme e visioni attraversa arte, architettura e natura, dando vita a un dialogo continuo tra immaginazione e progetto, tra natura e artificio. È una trama sottile e affascinante che percorre oltre mezzo secolo di storia, tra Ottocento e Novecento, quando il linguaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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