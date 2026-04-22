Teca visiva della memoria | allo Steri la mostra di Nosrat Panahi Nejad
Giovedì 23 aprile, alle 17.30, al Complesso Monumentale dello Steri si terrà l’inaugurazione della mostra "Teca visiva della memoria" alla presenza dell'autore Nosrat Panahi Nejad, fotografo, regista, scrittore e storico dell’immagine persiano.L'evento di apertura è organizzato in occasione della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Il “Libro Rosso” dell’Inquisitore di Sicilia esposto al pubblico per la prima volta: allo Steri la mostra eventoLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Non è mai...
A Trento la teca della “Quarto Savona 15”: memoria viva della strage di CapaciNon è solo un simbolo, ma una testimonianza concreta di una delle pagine più drammatiche della storia italiana.