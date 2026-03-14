Il Libro Rosso dell’Inquisitore di Sicilia esposto al pubblico per la prima volta | allo Steri la mostra evento

Al castello dello Steri è stato presentato per la prima volta al pubblico il “Libro Rosso” dell’Inquisitore di Sicilia, un volume molto raro del XVIII secolo. La mostra evento permette di vedere un oggetto che non era mai stato esposto prima, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino un pezzo importante della storia dell’Inquisizione in Sicilia.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Non è mai stato esposto al pubblico. Si tratta di un volume rarissimo del XVIII secolo che torna a mostrarsi, offrendo un’occasione unica per ripercorrere la storia dell’Inquisizione in Sicilia. Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 16, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, sarà inaugurata la mostra-evento “Processus in Causa Fidei. Il Libro Rosso dell’Inquisitore di Sicilia”. Per la prima volta, dopo oltre 310 anni dalla sua... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Contenuti e approfondimenti su Libro Rosso

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