La svolta di Berrettini porta il nome di Enqvist | Tutti i giorni mi dice che sono uno dei giocatori più forti del mondo

Enqvist ha affermato che ogni giorno gli viene detto che è tra i giocatori più forti del mondo. Oggi, nel torneo di Roland Garros, affronta Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale.

Oggi gioca da favorito gli ottavi di finale del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, il “giustiziere” di Sinner, ma dietro la rinascita di Matteo Berrettini c’è “tanto lavoro dietro”, come ha lui stesso dichiarato dopo la vittoria in cinque set (in più di cinque ore) contro Francisco Comesana al terzo turno. Una vittoria significherebbe eguagliare il suo miglior risultato nello Slam parigino: i quarti di finale già ottenuti nel 2021. La svolta di Berrettini in questi mesi ha però radici nel 2021, alla Laver Cup, quando conosce Thomas Enqvist, suo attuale allenatore. “Stiamo lavorando tanto sul fatto di riportare buone energie in campo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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