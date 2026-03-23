Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Juventus, il gesto nei confronti di Locatelli dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo: cosa han fatto squadra e staff. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marotta a tutto tondo: «Siamo meritatamente primi! Arbitri? I giocatori devono essere più forti degli errori, ecco che cosa mi auguro»

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