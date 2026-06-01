Da oltre due decenni, nessuna traccia di Marina Di Modica, scomparsa nel 1996. La sua scomparsa è stata collegata a una scatola di francobolli trovata in casa sua, ma non ci sono state conferme ufficiali. La donna non ha più contattato familiari o amici, e le autorità non hanno individuato il suo destino. La vicenda resta aperta senza sviluppi recenti.

Di Marina Di Modica non si sa più nulla dal 1996; la sua sparizione venne legata a quella di un'altra donna, avvenuta sette anni prima Marina Di Modica, 39 anni, scomparve a Torino l’8 maggio 1996. Era uscita dall’ufficio poco prima delle 17, si era fermata in due negozi a fare acquisti, era rientrata a casa e poi era uscita nuovamente, prima di cena. Da quel momento di lei non si è mai più saputo nulla. Sulla sua agenda, proprio alla data dell’8 maggio, c’era un appunto: «B. Cena Paolo x F.Bolli». In casa era tutto in ordine, mancava però una cosa: una scatola contenete francobolli che la donna aveva trovato in solaio a casa della madre durante un trasloco. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La storia di una donna scomparsa e di una scatola di francobolli

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