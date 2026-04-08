Ricerche in corso a Dossobuono di una donna scomparsa il giorno di Pasqua

A Dossobuono, nel Comune di Villafranca di Verona, sono in corso ricerche per una donna scomparsa il giorno di Pasqua. La donna non è rientrata a casa e le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarla. Sul posto sono state mobilitate squadre di soccorso e agenti per cercare di fare luce sulla sua assenza. La famiglia ha segnalato la scomparsa e si sono attivate le indagini.

La macchina delle ricerche è stata attivata a Dossobuono, nel Comune di Villafranca di Verona, dove una donna non avrebbe fatto rientro a casa. Si tratterebe di una trentenne, seguita da una comunità, che sarebbe uscita il giorno di Pasqua dalla casa della madre, di cui era ospite, per fare una. 🔗 Leggi su Veronasera.it Donna scomparsa a Poggibonsi, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco. L’allarme dato dal maritoPoggibonsi, 5 aprile 2026 – Sono ore d’ansia a Poggibonsi per la scomparsa di una donna di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di oggi,... Basso Salento in allerta: ricerche in corso per la scomparsa di un 75enneCesare Marchi è residente ad Alliste e di lui non si hanno notizie dalla mattinata di ieri.