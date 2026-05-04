Firenze gli studenti del Cellini in visita al comando regionale dell' Esercito

Questa mattina a Firenze si è tenuta una cerimonia ufficiale presso il Comando Militare Esercito Toscana, con la partecipazione di studenti del liceo artistico Cellini. Durante l’evento è stato eseguito un alzabandiera e sono stati presenti rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni locali. La visita degli studenti si inserisce in un programma di incontri e attività educative organizzate dal comando.

Firenze, 4 maggio 2026 – Alzabandiera solenne questa mattina al Comando Militare Esercito Toscana di Firenze. L’iniziativa si è svolta alla presenza del Consigliere della città metropolitana, Massimo Fratini e di una rappresentanza di studenti e docenti dell’Istituto di istruzione Superiore “Cellini Tornabuoni” di Firenze, accompagnati dal dirigente scolastico Gianni Camici, oltre al personale militare e civile del Comando e dell’Istituto Geografico Militare che opera presso la sede del Palazzo Santa Caterina. Il significato dell’alzabandiera Il comandante del Comando militare Esercito “Toscana”, generale di brigata Michele Vicari, dopo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, gli studenti del Cellini in visita al comando regionale dell'Esercito Notizie correlate FOTO/ Convitto Nazionale, studenti in visita al Comando dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiUna mattinata diversa dal consueto, lontana dai banchi di scuola ma ugualmente formativa, quella vissuta oggi dagli alunni... Capo di Stato Maggiore dell’Esercito al “Giordani” di Caserta: dialogo diretto con gli studenti sui valori del futuroUna mattinata all’insegna dei valori, del confronto e della formazione civica quella vissuta oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Firenze, incontro con gli studenti su criminalità organizzata e valore della legalità; Scuole in Città Metropolitana di Firenze: oltre 7 milioni di euro e 1.800 studenti per Buontalenti e Saffi la sfida della formazione alberghiera – Galleria fotografica; EYE Ethics & Young Entrepreneurs 2026: La Giornata delle Idee di Impresa di Firenze; Pullman della scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai rami. Trofeo EYE Firenze, cinque studenti di Borgo vincono con Career Brawl: lo studio che diventa videogiocoCareer Brawl è stato premiato come migliore idea d’impresa 2026 dalla giuria di esperti della 15° edizione del Trofeo EYE Firenze. A proporla è stato un team di imprenditori in erba composto da studen ... 055firenze.it La mafia oggi. Studenti, prof e pm a confrontoFIRENZE Si è tenuto ieri a Palazzo Medici Riccardi, il secondo incontro del ciclo di iniziative promosso dalla Prefettura di ... lanazione.it Addio a Galileo, è morto il cane da pet therapy che per 12 anni ha portato gioia ai bimbi ricoverati al Meyer di Firenze x.com Da Firenze a Recanati, da Roma alla Liguria: itinerari letterari per scoprire la Penisola attraverso la voce dei suoi cantori Leggi l'articolo #ItaliaDeiPoeti - facebook.com facebook