Un paziente della provincia di Ragusa ha atteso 11 mesi prima di poter effettuare una visita medica, a causa di ritardi burocratici e lunghe attese presso le strutture sanitarie locali. La vicenda mette in evidenza le difficoltà e i tempi di attesa che caratterizzano il sistema sanitario della zona, lasciando il paziente in attesa di un esame che potrebbe chiarire la natura di un sospetto tumore.

Un paziente della provincia di Ragusa ha subito un paradosso burocratico che mette in luce le crepe del sistema sanitario locale: dopo aver riscontrato la necessità di un accertamento urgente per sospetto tumore al colon retto, il servizio pubblico gli ha proposto una data per l’esame tra quasi un anno. Il caso, emerso dopo che un referto indicante la presenza di sangue occulto aveva reso necessaria una colonscopia immediata, solleva interrogativi sulla reale efficacia delle strategie di prevenzione sul territorio. Il cortocircuito tra diagnosi e prenotazione. La vicenda ha avuto inizio il 17 marzo scorso, quando i risultati di tre prelievi effettuati presso il servizio pubblico di prevenzione hanno evidenziato la necessità di approfondimenti clinici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore sospetto a Ragusa: l’attesa infinita di 11 mesi per la visita

Deve fare un esame medico entro dieci giorni, ma primo appuntamento disponibile è tra 11 mesi: il caso a RagusaUn paziente ha scoperto la presenza di sangue occulto e il medico curante ha richiesto una colonscopia entro 10 giorni.

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