La storia di Alessandro il volontario che in 15 anni ha accompagnato 300 persone alla fine della vita

Da quindici anni, un volontario accompagna pazienti in hospice, visitando circa 300 persone in questo periodo. Ogni giorno, entra nell’istituto per offrire supporto e compagnia a chi sta affrontando la fine della vita. La sua attività si svolge senza fini di lucro e si concentra sull’assistenza e l’ascolto, senza coinvolgimento medico o terapeutico. La sua presenza è costante e dedicata, con visite regolari e attenzione alle esigenze di ogni singolo paziente.

Da quindici anni Alessandro Bargelli, volontario della Fondazione File, entra nell’hospice delle Oblate per accompagnare i pazienti alla fine della vita. Il suo avvicinamento nasce nel 2007, quando viveva in via di Careggi e vedeva i lavori nell’ex convento destinato a diventare uno dei primi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

i nostri poveri - un documentario di Alessandro Acito sulla povertà nascosta in Lombardia

Notizie e thread social correlati

La Juve ricorda la tragedia dell’Heysel: «Oggi è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti»La Juventus ricorda oggi la tragedia dell’Heysel del 1985, avvenuta 41 anni fa, che causò la morte di 39 persone.

Abbandonato a 15 anni, vinse l’oro olimpico davanti a Hitler: la storia di Joe Rantz che ha ispirato ClooneyNel 1936, nove atleti americani parteciparono alle Olimpiadi di Berlino, tenutesi sotto il regime nazista.

Temi più discussi: La storia di Alessandro e Maria Teresa - Uomini e donne Clip | Witty TV; Dai banchi di scuola al podio europeo: la storia di Alessandro Peluso, studente dell'indirizzo Alberghiero del Principi Grimaldi; La Violetta pop di Alessandro Baricco; Casting, via ai provini per Latte, il nuovo film di Alessandro Padovani: La protagonista ideale? Una ragazza di montagna. Le date.

Il lavoro di inventariazione del patrimonio archivistico dell’Accademia dei Georgofili continua: è la volta delle scritture di Alessandro Morettini (1887-1979), uno dei più autorevoli e noti studiosi di arboricoltura della #storia italiana. #agricoltura x.com

Pareri sui videocorsi di Andrea Muzii e Alessandro de Concini? reddit

Laura Pepe racconta 'Alessandro Magno oltre la storia' su FocusDomenica 14, 21 e 28 dicembre, Focus propone il doc inedito 'Alessandro Magno: tra storia e leggenda' e gli speciali in prima visione assoluta ed esclusiva 'Alessandro Magno oltre la Storia'. ansa.it

La storia di Sandokan, il romanzo ufficiale della serie con Can Yaman e Alessandro PreziosiSandokan è tornato e ha il volto di Can Yaman. La serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari e si snoda in quattro appuntamenti su Rai 1, a partire dal primo di ... dilei.it