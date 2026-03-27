Nel 1936, nove atleti americani parteciparono alle Olimpiadi di Berlino, tenutesi sotto il regime nazista. Tra loro c’era un giovane che, dopo essere stato abbandonato a 15 anni, riuscì a vincere una medaglia d’oro olimpica, battendo rivali di alto livello e diventando protagonista di una storia di successo. Questa vicenda ha successivamente ispirato anche figure del cinema.

Berlino, 1936: nove giovani americani arrivano nel cuore della Germania nazista per competere ai Giochi Olimpici. Tutti ragazzi della classe operaia che hanno imparato a sopravvivere e prosperare in un’epoca di depressione economica, hanno dominato il canottaggio nella loro nazione, battendo facilmente equipaggi provenienti dalle scuole più elitarie. Ora puntano alla gloria olimpica e all’oro. Questa è la vera storia raccontata in Erano ragazzi in barca, il film diretto da George Clooney con Callum Turner nel ruolo di Joe Rantz e Joel Edgerton in quello del taciturno allenatore Al Ulbrickson. Il film si basa sul bestseller del 2013 di Daniel James Brown, che porta lo stesso titolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Abbandonato a 15 anni, vinse l’oro olimpico davanti a Hitler: la storia di Joe Rantz che ha ispirato Clooney

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