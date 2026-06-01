Durante la cerimonia delle Forze Armate, la bandiera spagnola è caduta mentre veniva issata, suscitando sorpresa tra i presenti. Nel frattempo, il re ha pronunciato un discorso che è stato trasmesso in un video, senza che ci siano stati altri eventi o dichiarazioni ufficiali riguardo all’incidente. La bandiera, che rappresenta il paese, è rimasta a terra per alcuni secondi prima di essere sollevata nuovamente.

Decisamente non è un periodo fortunato per la Spagna che, non bastassero scandali e inefficienze politiche, si è ritrovata anche alle prese con un piccolo incidente dal valore piuttosto simbolico: la caduta della bandiera durante l’alzabandiera alla festa delle Forze Armate. Alla presenza di re Felipe. Ed è stata proprio l’espressione del sovrano a catturare l’attenzione dei media e dei social: un misto tra sorpresa prima e avvilimento poi, pur mantenendo il saluto militare e una postura regale. L’espressione di re Felipe mentre cade la bandiera. L’incidente si è verificato a Vigo, in Galizia, nel bel mezzo di una cerimonia ad alto tasso di solennità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Spagna si perde pure la bandiera: l’espressione di Re Felipe è tutta un programma (video)

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