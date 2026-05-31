Durante l'inno nazionale in occasione di un evento militare, la bandiera spagnola si è staccata dal pennone e è caduta a terra. Il fatto ha suscitato reazioni di rabbia e sorpresa, con il re presente che ha mostrato segni di irritazione. L'incidente è diventato virale sui social media, attirando commenti di vario tipo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del collasso della bandiera.

Un momento destinato a celebrare il prestigio delle Forze armate spagnole si è trasformato in una scena inattesa che ha fatto rapidamente il giro del web. A Vigo, in Galizia, durante la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera organizzata nell’ambito delle celebrazioni militari, la grande bandiera nazionale è infatti precipitata improvvisamente a terra proprio mentre risuonavano le note dell’inno spagnolo. L’episodio, avvenuto davanti alle autorità e a numerosi spettatori, ha rovinato la solennità dell’evento. Le immagini hanno subito preso a rimbalzare sui social network, dove il video è ovviamente diventato virale. A colpire, in particolare, è stata la reazione di re Felipe VI. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Spagna, collassa la bandiera durante l'inno: la rabbia di Re Felipe

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