Durante la cerimonia delle Forze armate, il vessillo nazionale giallo e rosso è caduto mentre veniva issato. Il re di Spagna, presente all’evento, si è mostrato visibilmente sorpreso e sbalordito di fronte all’incidente. L’incidente si è verificato nel momento in cui si stava alzando l’alzabandiera, interrompendo momentaneamente la sequenza della cerimonia. La bandiera è rimasta sul pavimento per alcuni secondi prima di essere sistemata.

Sta facendo il giro del web il fuoriprogramma avvenuto alla festa delle Forze armate: durante la cerimonia dell’ alzabandiera, il vessillo nazionale giallo e rosso cade. Viene quindi inquadrata la reazione perplessa del re Felipe VI, che sgrana gli occhi, con uno sguardo tra il sorpreso e lo spaventato. Il sovrano comunque rimane concentrato di fronte al simbolo del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’alzabandiera senza la bandiera: il re di Spagna Felipe sbalordito davanti all’incidente durante la cerimonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Re Felipe di Spagna chiede scusa per la conquista dell’AmericaRe Felipe di Spagna ha espresso scuse pubbliche per la conquista dell’America durante una visita privata, suscitando sorpresa tra i presenti.

Re Felipe e la regina Letizia di Spagna, la prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV: le foto e il raccontoRe Felipe e la regina Letizia di Spagna hanno partecipato alla prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV, durante la quale hanno consegnato un dono...